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Позитив для оптимистов

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Западные аналитики оценили уровень жизни москвичей: все непросто

Западные аналитики оценили уровень жизни москвичей: все непросто

  В конце 2023 года специалисты международного сайта Numbeo, который анализирует уровень жизни в разных городах и странах, обновили данные.

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Комментарии
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Юрий Стенякин
они правы
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