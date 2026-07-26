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Калужские новости

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Мичман Александр Чернов рассказал «Калужским новостям» о Дне ВМФ, традициях и службе

Мичман Александр Чернов рассказал «Калужским новостям» о Дне ВМФ, традициях и службе

Российский флот отмечает 330-летие, в Калуге состоятся традиционное шествие и памятные мероприятия. Руководитель ВМФ Калуга Александр Чернов рассказал о значении традиций, модернизации флота и связи региона с историей российского ВМФ.

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