Мичман Александр Чернов рассказал «Калужским новостям» о Дне ВМФ, традициях и службе

Российский флот отмечает 330-летие, в Калуге состоятся традиционное шествие и памятные мероприятия. Руководитель ВМФ Калуга Александр Чернов рассказал о значении традиций, модернизации флота и связи региона с историей российского ВМФ.
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