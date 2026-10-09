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These Are The World's Biggest Military Drone Exporters

These Are The World's Biggest Military Drone Exporters

These Are The World's Biggest Military Drone Exporters The U.S. and Iran supplied 86% of the 16,822 military drones exported worldwide from 2022 to 2025, according to SIPRI's arms-transfer data: 7,593 from the U.

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