Экс-руководитель Онгудайского района назначен советником главы Республики Алтай

Бывший глава Онгудайского района Эдуард Текенов, который более пяти лет руководил муниципалитетом, назначен советником главы Республики Алтай по вопросам развития национальных видов спорта.
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