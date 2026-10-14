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Царьград

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Фармацевт Мария Соарес объяснила, почему нельзя запивать лекарства соком

Фармацевт Мария Соарес объяснила, почему нельзя запивать лекарства соком

Фармацевт Мария Исабель Соарес из Terra призвала не запивать лекарства грейпфрутовым и апельсиновым соками.

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