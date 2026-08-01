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Сольдадо про миграционный кризис в Испании: ««Где, черт возьми, политики, которые должны защищать испанцев? Для чего они там сидят? Где оппозиция? Какое же вы вызываете отвращение»

Бывший форвард « Реала », «Валенсии» и сборной Испании Роберто Сольдадо раскритиковал правительство страны на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

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