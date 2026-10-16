Shall we do a performance? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! sequelll I like how yesterday’s price action interacted with the NPOC, even if we remain short, we still need to see the price return to a state of balance.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым