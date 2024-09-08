Армения в очередной раз предала Россию

СЗ

Светлана Зуева

Все эти самостийцы ничего не значат без дотаций кого-либо! Конченые шавки. А знаете,как называют эстонскую медицину? ИМПОТЕНТ! Разваливается все! Живут за счет дотаций от евроколхоза ....и не удивлюсь,нсли сделают украинский вместо русского языка .....в правительстве сплошное де....ё😡😡😡