В Вильнюсе на съезде европейских чиновников подписан очередной лицемерный русофобский документ. Речь о Конференции европейских министров юстиции, собранной специально на тему «На пути к привлечению к ответственности за международные преступления, совершенные в Украине» и декларации, принятой на ней.
Армения в очередной раз предала Россию
Комментарии
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Eduard
А Прибалтику давно вернуть пора!
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20 час.
СЗ
Светлана Зуева
Все эти самостийцы ничего не значат без дотаций кого-либо! Конченые шавки. А знаете,как называют эстонскую медицину? ИМПОТЕНТ! Разваливается все! Живут за счет дотаций от евроколхоза ....и не удивлюсь,нсли сделают украинский вместо русского языка .....в правительстве сплошное де....ё😡😡😡
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19 час.
ВД
Вовладар Даров
А это и следовало ожидать, все знали прекрасно, когда ставили Пашиняна, что он американский протеже!!!!
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13 час.
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