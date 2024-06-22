Додон напомнил о событиях в Молдавии в начале Великой Отечественной войны

Молдавия одной из первых в начале Великой Отечественной войны попала под удар войск нацисткой Германии и вступившей с ней в союз Румынией, заявил бывший молдавский президент Игорь Додон 22 июня после возложения цветов к мемориалу воинской славы «Вечность» в Кишиневе.