Астроном дал советы по наблюдению за кометой Понса – Брукса

Для наблюдения за редкой периодической кометой Понса – Брукса необходимо вооружиться биноклем или телескопом, потому что объект сложно найти на небе, сообщил 30 марта «Известиям» астроном Ярослав Турилов.
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