Музыканты из некогда популярной рок-группы Би-2 выступили за СВО, за что немедленно были наказаны. Коллектив на стал продолжать работать с "непокорными".
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