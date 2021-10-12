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Китай опубликовал «слова председателя Си» по случаю 110-летия революции

Китай опубликовал «слова председателя Си» по случаю 110-летия революции

Опубликовано выступление Председателя КНР Си Цзиньпина, сделанное им на торжественном собрании, посвященном 110-й годовщине революции 1911 года, сообщает 12 октября агентство Синьхуа.

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