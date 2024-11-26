В Steam вышла полная версия космического экшена с очень положительными отзыва...

В Steam вышла полная версия космического экшена с очень положительными отзывами, в котором можно апгрейдить корабль на ходуКомпания-издатель Focus Entertainment и студия-разработчик Hutlihut Games выпустили в Steam полную версию (1.
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