Заем с опережением: чем грозят экономике высокие темпы роста кредитования населения и бизнеса

Банк России не удовлетворен ситуацией на рынке кредитования. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), которая привела к существенному удорожанию заемных средств для населения и бизнеса, спрос сохраняется на высоком уровне.
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