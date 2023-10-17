«Работа над ошибками» пройдет на тему «Градостроительная и предпроектная подготовка»

Департамент градостроительной политики города Москвы при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов Москвы 20 октября проведет образовательный семинар для застройщиков в формате «Работа над ошибками».