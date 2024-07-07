Власти Молдовы устанавливают в центре Кишинева вагоны, как напоминание о депортированных из нашей страны гражданах, но при этом не вспоминают о сотнях тысяч убитых евреев и десятках тысяч убитых ромов молдаван, которых истребили румынско-немецкие войска.
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