Богдан Цырдя: "Пугают народ, раскалывают общество, унижают сограждан"

Власти Молдовы устанавливают в центре Кишинева вагоны, как напоминание о депортированных из нашей страны гражданах, но при этом не вспоминают о сотнях тысяч убитых евреев и десятках тысяч убитых ромов молдаван, которых истребили румынско-немецкие войска.