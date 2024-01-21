Джейлен Брансон отметился 38 очками и 9 передачами, Джулиус Рэндл сделал первый трипл-дабл в сезоне в победной игре с «Торонто»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 38 очков, сделал 9 передач, 5 подборов и перехват. За 35 минут на паркете Брансон был точен в 13 из 23 попыток с игры (5 из 11 из-за дуги) и 7 из 7 с линии штрафных.
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