Разработка демонстрирует выдающиеся энергетические показатели

Московские студенты МИРЭА разработали электростанцию в своем домашнем гараже. Это очень интересно само по себе, но еще интереснее то, что созданный им агрегат обещает начать небольшую революцию в двигателестроении.
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