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СК требует арестовать организатора работы сгоревшего клуба "Полигон"

СК требует арестовать организатора работы сгоревшего клуба "Полигон"

ТАСС/Телевидение "Логос"/Евгений Корнилов Следствие требует отправить под арест директора ООО "Империя" Наталью Беленогову, занимавшуюся организацией работы ночного клуба "Полигон" в Костроме, где при пожаре в ночь на 5 ноября погибли 13 человек.

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