СК требует арестовать организатора работы сгоревшего клуба "Полигон"

ТАСС/Телевидение "Логос"/Евгений Корнилов Следствие требует отправить под арест директора ООО "Империя" Наталью Беленогову, занимавшуюся организацией работы ночного клуба "Полигон" в Костроме, где при пожаре в ночь на 5 ноября погибли 13 человек.