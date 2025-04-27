СК: подорвавшему генерал-лейтенанта Москалика пообещали 18 тысяч долларов

Украинские спецслужбы оценили организацию теракта для убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в 18 тысяч долларов.
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