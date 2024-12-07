Чудесное спасение на СВО: осколки прошли мимо брони и застряли в иконах у сердца солдата (ФОТО)

Осколки прошли мимо брони и застряли в иконах у сердца: солдат СВО чудом избежал гибели. Боец с позывным «Смелый» воюет с самого начала СВО, как и его прадеды перед каждым выходом на бой клал иконки в в карман у сердца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии