Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много ...«Ветром сдуло»: в...
  • Владимир Устинов
    А ты не знаешь где Суровикин , и другие честные боевые генералы ? Может разжевать тебе где они ?Вместо Асада стра...
  • Evgeni Velesik
    А где наш доблестный генерал Суровикин?Вместо Асада стра...

Чудесное спасение на СВО: осколки прошли мимо брони и застряли в иконах у сердца солдата (ФОТО)

Чудесное спасение на СВО: осколки прошли мимо брони и застряли в иконах у сердца солдата (ФОТО)

Осколки прошли мимо брони и застряли в иконах у сердца: солдат СВО чудом избежал гибели. Боец с позывным «Смелый» воюет с самого начала СВО, как и его прадеды перед каждым выходом на бой клал иконки в в карман у сердца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх