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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Тинькофф» запускает «Вселенную AI-ассистентов»

«Тинькофф» запускает «Вселенную AI-ассистентов»

«Тинькофф» представил экосистему персональных помощников, которые умеют подстраиваться под запросы человека и дают персонализированный ответ с рекомендациями или подборкой товаров — от планирования путешествий до обсуждения новинок киноиндустрии.

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