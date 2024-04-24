«Тинькофф» запускает «Вселенную AI-ассистентов»

«Тинькофф» представил экосистему персональных помощников, которые умеют подстраиваться под запросы человека и дают персонализированный ответ с рекомендациями или подборкой товаров — от планирования путешествий до обсуждения новинок киноиндустрии.
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