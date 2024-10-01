Ультразвуковое исследование позволяет выявить 96% случаев рака яичников у женщин в постменопаузе

Введение В рамках нового исследования, проведённого под руководством профессора Судхи Сундар (Sudha Sundar) из Университета Бирмингема (University of Birmingham), была разработана программа ультразвуковой оценки IOTA ADNEX, которая показала высокую эффективность в обнаружении рака яичников у женщин в постменопаузе.