Ультразвуковое исследование позволяет выявить 96% случаев рака яичников у женщин в постменопаузе

Введение В рамках нового исследования, проведённого под руководством профессора Судхи Сундар (Sudha Sundar) из Университета Бирмингема (University of Birmingham), была разработана программа ультразвуковой оценки IOTA ADNEX, которая показала высокую эффективность в обнаружении рака яичников у женщин в постменопаузе.
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