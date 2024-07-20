НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

«Марсель» близок к трансферу хавбека «Тоттенхэма» Хейбьерга и сделал «Арсеналу» предложение по Нкетиа

«Марсель» близок к трансферу хавбека «Тоттенхэма» Хейбьерга и сделал «Арсеналу» предложение по Нкетиа

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Пьер-Эмиль Хейбьерг близок к переходу в «Олимпик». С самим футболистом французский клуб уже договорился и почти согласовал условия сделки со «шпорами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх