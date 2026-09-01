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Россияне идут с курами в МФЦ в ответ на новые требования Россельхознадзора

Россияне идут с курами в МФЦ в ответ на новые требования Россельхознадзора

В России 1 сентября вступило в силу требование, заставившее владельцев личных подсобных хозяйств обратить повышенное внимание на собственные курятники.

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