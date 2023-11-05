Российские военные сорвали эвакуацию подбитого танка Leopard: главное за сутки

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. Российские военные помешали ВСУ эвакуировать подбитый танк Leopard под Авдеевкой, бойцы ВДВ уничтожили украинских боевиков, пытавшихся удержать «опорник» у Работино, Израиль откроет гумкоридор для эвакуации мирных жителей с севера сектора Газа на юг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)