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42-летняя дочь Брижит Макрон встречается с мужчиной, который младше её на 20 лет

42-летняя дочь Брижит Макрон встречается с мужчиной, который младше её на 20 лет

Дочь 73-летней супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон, 42-летняя Тифен Озьер, начала встречаться с мужчиной на 20 лет младше.

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