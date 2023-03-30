Президент Турции Эрдоган допустил визит главы российского государства в апреле

Не исключено, что президент Российской Федерации Владимир Путин 27 апреля 2023 года посетит Турцию. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам телеканала A Haber.
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