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Президент Турции Эрдоган допустил визит главы российского государства в апреле

Президент Турции Эрдоган допустил визит главы российского государства в апреле

Не исключено, что президент Российской Федерации Владимир Путин 27 апреля 2023 года посетит Турцию. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам телеканала A Haber.

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