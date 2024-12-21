Неудобная правда про денежные переводы мигрантов за рубеж: русские платят комиссию, а они нет

Avia.pro - СМИ "Дискриминация по комиссионным: почему переводы по России обходятся дороже, чем за её пределы?" "Почта России: от письма к посылке и обратно" Когда-то «Почта России» была символом надёжности.
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