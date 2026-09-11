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Тульскую область атаковали дроны: сработало ПВО

Тульскую область атаковали дроны: сработало ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили над территорией Тульской области 26 украинских беспилотников.

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