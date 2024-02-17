Журналист Веннстрем обвинил НХЛ в "обелении" российских хоккеистов

Финский журналист Антти Веннстрем возмутился статьей The Athletic, в которой российские хоккеисты, в частности Кирилл Капризов и Евгений Малкин, выражали сожаление недопуском сборной России до международных турниров.
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