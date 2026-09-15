Look: Neighbors rescue stranded emu from Arizona canal

A young emu spotted struggling to escape from an Arizona canal was rescued by local residents and later returned to its owner.
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