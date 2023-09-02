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Комитет СБР проводит опрос об отношении спортсменов к работе ТВ в зоне разминки: «Некоторые жаловались, что это мешает им настраиваться на гонку»

Инициатором опроса стал Комитет спортсменов Союза биатлонистов России (СБР). «В прошлом году СБР в порядке эксперимента допустил в зону разминки телевизионщиков.

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