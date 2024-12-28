Русофобия, анклавы, салафиты-"борцухи": Путин подписал закон о противодействии экстремизму. Что изменилось?

На фоне ожиданий "наступления ВСУ" на Новый Год и инаугурации Трампа широкая общественность в России пропустила не менее важное событие для нашей страны – 28 декабря президент Владимир Путин подписал Указ о вступлении в силу обновленной "Стратегии противодействия экстремизму".