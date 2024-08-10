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Испания стала чемпионом Олимпиады в Париже по футболу, обыграв в финале Францию

Испания стала чемпионом Олимпиады в Париже по футболу, обыграв в финале Францию

Девяносто основных минут команды шли вровень, однако у Испании в один момент был перевес в два гола. У испанцев отличился молодой футболист Фермин Лопес, он забил два гола (первый на 18-й, а второй на 25-й минуте).

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