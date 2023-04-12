Телеканал RTVI

276 подписчиков

В МИД России предупредили об угрозах для авиасообщения из-за поставок Украине ПЗРК

ЗАпадным странам следует ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе на фоне попадающих на Украину ПЗРК и ПТРК, считают в МИД России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх