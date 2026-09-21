В России предложили ограничить обряды экзорцизма вне Церкви

Руководитель движения «Россия Православная» и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов предупредил об опасности «белых колдунов» и «православных чародеев», призвав к их запрету и законодательному ограничению любых церемоний экзорцизма, которые проводятся вне официальной Русской православной церкви.
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