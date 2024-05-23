Обыски в офисе журнала «Компания» прошли в рамках дела о вымогательстве

На территории штаб-квартиры делового журнала «Компания» прошли обыски. Они состоялись в рамках расследования уголовного дела по факту вымогательства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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