Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США

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Комментарии
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Александр Зиборов
Увы, мы даже ещё настоящие ответные санкции не применяем. Торгуем на полную катушку с Коллективным Гитлером. Нужно начать именно с этого. Не поймут - активизировать все антизападные прокси! Вооружить, как вооружают укров, оказать всемерную помощь...
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
... надо быть такими, кого там жалеть?
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43 мин.
М
ММ
Центры власти у хохлов есть? Есть! Уничтожить! Независимо, Зеля там или нет. На планете чище станет, если например, Буданов, который организовывал теракты, сдохнет! И т.п.
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