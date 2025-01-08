Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США

Александр Зиборов Увы, мы даже ещё настоящие ответные санкции не применяем. Торгуем на полную катушку с Коллективным Гитлером. Нужно начать именно с этого. Не поймут - активизировать все антизападные прокси! Вооружить, как вооружают укров, оказать всемерную помощь...

ВВ Владимир Витковский ... надо быть такими, кого там жалеть?