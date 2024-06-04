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Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Процедурный комитет американского конгресса одобрил инициативу о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) из-за требования выдать ордер на арест чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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