Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Процедурный комитет американского конгресса одобрил инициативу о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) из-за требования выдать ордер на арест чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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