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Bloomberg: танкеры с 4 млн баррелей нефти встали у берегов Китая из-за санкций

Bloomberg: танкеры с 4 млн баррелей нефти встали у берегов Китая из-за санкций

Пять танкеров почти с 4 млн баррелей нефти, экспортируемой из России, встали у морских портов Китая из-за санкций США.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Какие санкции, что такой страх?
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