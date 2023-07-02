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«Библейская чума»: Америку атакует рой неизвестных насекомых

«Библейская чума»: Америку атакует рой неизвестных насекомых

«Библейская чума»: Америку атакует рой неизвестных насекомых Владислав ВислАмериканские СМИ, в том числе The New York Post, публикуют информацию о том, в Нью-Йорке произошло нашествие странных насекомых, которое сравнивают с «библейской чумой».

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