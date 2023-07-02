«Библейская чума»: Америку атакует рой неизвестных насекомых Владислав ВислАмериканские СМИ, в том числе The New York Post, публикуют информацию о том, в Нью-Йорке произошло нашествие странных насекомых, которое сравнивают с «библейской чумой».
«Библейская чума»: Америку атакует рой неизвестных насекомых Владислав ВислАмериканские СМИ, в том числе The New York Post, публикуют информацию о том, в Нью-Йорке произошло нашествие странных насекомых, которое сравнивают с «библейской чумой».
Свежие комментарии