С подачи прокуратуры жителям Шимска пересчитали плату за электричество

По информации официального представителя прокуратуры Новгородской области Елены Григорьевой, в Шимском районе после вмешательства прокуратуры местным жителям произведен перерасчет платы за электроэнергию.
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