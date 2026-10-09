Грамотные все стали? Кто наводит порчу на русский язык

Заслуженный учитель Александр Снегуров: Большинство школьников к старшим классам утрачивает навыки правильной, стройной речи Полина Носова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Наталия Козьякова Знанием русского языка нашей молодежью озаботились лингвисты.
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Если министром просвещения поставили безграмотного, но зато генерирующего непрерывно бредовые идеи от которых лихорадит и учителей и родителей и детей, что еще ждать. Теперт еще один - Фадеев лезет в программы обучения, не говоря о Грефе, который спец на все руки от скуки. Когда же просвещением начнут руководить именно просвещенцы-практики, а не эффективные менеджеры-распиловщики.