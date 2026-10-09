БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 628 подписчиков

Грамотные все стали? Кто наводит порчу на русский язык

Грамотные все стали? Кто наводит порчу на русский язык

Заслуженный учитель Александр Снегуров: Большинство школьников к старшим классам утрачивает навыки правильной, стройной речи Полина Носова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Наталия Козьякова Знанием русского языка нашей молодежью озаботились лингвисты.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Вершинин
Игорь Вершинин

Если министром просвещения поставили безграмотного, но зато генерирующего непрерывно бредовые идеи от которых лихорадит и учителей и родителей и детей, что еще ждать. Теперт еще один - Фадеев лезет в программы обучения, не говоря о Грефе, который спец на все руки от скуки. Когда же просвещением начнут руководить именно просвещенцы-практики, а не эффективные менеджеры-распиловщики.