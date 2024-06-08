В Самаре с 8 июня ограничат проезд по улице Донской

8 июня с 5 часов утра на улице Донской в Самаре ввели временное ограничение движения транспорта. На участке между улицами Крайней и Гидроцловской будут вести работы на системе водоотведения, сообщили в администрации города.
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