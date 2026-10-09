Незаконная ВЛК спасёт от наказания за СЗЧ? Адвокат Роман Симутин отвечает

Может ли незаконная мобилизация стать основанием для закрытия дела о самовольном оставлении части? Почему суды обязаны проверять порядок прохождения ВЛК, даже если призыв не был обжалован? Какие два решения Верховного суда сломали упрощённый подход к делам об уклонении от мобилизации? И что лучше сделать первым: обжаловать ВЛК в административном суде или ждать уголовного дела? Адвокат Читать далее: https://prav.
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