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Незаконная ВЛК спасёт от наказания за СЗЧ? Адвокат Роман Симутин отвечает

Незаконная ВЛК спасёт от наказания за СЗЧ? Адвокат Роман Симутин отвечает

Может ли незаконная мобилизация стать основанием для закрытия дела о самовольном оставлении части? Почему суды обязаны проверять порядок прохождения ВЛК, даже если призыв не был обжалован? Какие два решения Верховного суда сломали упрощённый подход к делам об уклонении от мобилизации? И что лучше сделать первым: обжаловать ВЛК в административном суде или ждать уголовного дела? Адвокат Читать далее: https://prav.

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