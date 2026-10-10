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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Европейские федерации хотят отменить трехнедельную паузу на матчи сборных. Один из президентов назвал новый формат «катастрофой»

Европейские футбольные федерации недовольны новым международным календарем. Как сообщает The Guardian, национальные ассоциации намерены обратиться к УЕФА с просьбой добиться возвращения прежнего формата пауз на матчи сборных.

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