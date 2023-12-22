Названы лучшие упражнения для тренировки после новогоднего застолья

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для тренировки после новогоднего застолья. Журналисты заявили, что после плотного приема пищи не стоит тренироваться интенсивно, однако рекомендуется прогуляться в обычном темпе в течение 15-30 минут.
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