В Конаковском округе обсудили строительство амбулатории

В Конаковском округе глава муниципалитета провел совещание с руководством дирекции по строительству детской областной клинической больницы, которая является заказчиком строительства амбулатории в поселке Новозавидовский.
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