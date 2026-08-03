Шоу-бизнес: Пережила травлю и обвинения в пьянстве, разочаровалась в мужчинах, но нашла покровителя: Куда пропала Татьяна Кравченко

Вся страна полюбила её в образе яркой и домовитой Валюхи из «Сватов», но к моменту выхода на экраны первой части киноленты за плечами у актрисы был уже весьма солидный послужной список в виде более чем 90 сыгранных ролей в кино, в том числе и главных.